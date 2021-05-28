Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок / Элемент фильтрующий ЭФГ 58/98/500-0.5г для фильтр-влагомаслоотделителя Арктис-П-10/16 ООО Техмаш
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Элемент фильтрующий ЭФГ 58/98/500-0.5г для фильтр-влагомаслоотделителя Арктис-П-10/16 ООО Техмаш

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий ЭФГ 58/98/500-0.5г для фильтр-влагомаслоотделителя Арктис-П-10/16 ООО Техмаш- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    13
    Элемент фильтрующий ЭФГ 58/98/500-0.5г для фильтр-влагомаслоотделителя Арктис-П-10/16 ООО Техмаш

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1500
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1500
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Для фильтр-влагомаслоотделителя Арктис-П-10/16 ООО "Техмаш" ТУ изготовителя, ООО "Техмаш" г. Екатеринбург
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Оренбургская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      1500c НДС

    Похожие товары

    Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-3/40-Б ТУ 7569-015-54116265-2013
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 6744
    В корзину
    Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5/120-Б (330/104/465) для очистки от механических примесей топлив для реактивных двигателей ТУ 3683-015-54116265-2013
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Элемент фильтрующий G-Oil ФЭМ-GA-10 53/27/120 3МЕГАПА +120ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4145-021-54116265-2011
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 1620
    В корзину
    Элемент фильтрующий колпачок щелевой ФЭЛ ТС 0.2 ФЭЛ-0.2-5.9-4-Н-G1/2B исп 4 сталь
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 876
    В корзину
    Элемент фильтрующий Bolfilter GC1 к фильтру BFB-C 3/4"
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 35400
    В корзину
    Элемент фильтрующий коалесцер серии УТфильтр-KG ФЭК-ГКВ7 152/100/1000 ТУ 3683-009-54116265-2011
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Элемент фильтрующий погружной фильтр-сепаратор УТфильтр-PFS PFS 031.2.220.290.270 ТУ 3683-031-54116265-2012
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Элемент фильтрующий ФЭГ-ГКВ7-0.3 152х100х1000ММ ПП
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 9480
    В корзину
    Элемент фильтрующий Р-631-01-19
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 495
    В корзину
    Элемент фильтрующий аналог фильтрующего элемента HYDAC 2600R025W/HC/KB FC SPM 25/920B143/F86х96 143х86/96х920 25МКМ мет. сетка для фильтрации гидравлических жидкостей и масла
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 50800
    В корзину
    Элемент фильтрующий ФЭГ-ГКВ-10-ФС150-1 для очистки газа 185х145х390
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 23952
    В корзину
    Элемент фильтрующий Стандарт ФЭГ-ПН2 122/1800 10МКМ -60...+100ГРАД ЦЕЛЬС для очистки газа ТУ 3683-005-54116265-2011
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    от 1320
    В корзину
    Позвонить