Рюкзак с каркасом экспедиционный туристский Urex Инзер 155 К 155Л 100% полиэстер 95/125х45СМ 2.5КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак с каркасом экспедиционный туристский Urex Инзер 155 К 155Л 100% полиэстер 95/125х45СМ 2.5КГ- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона