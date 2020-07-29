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    Главная / Торговый портал / Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ / Фильтроэлемент Parker Racor R11T на сепаратор дизельного топлива Parker Racor 110AT Parker Hannifin
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтроэлемент Parker Racor R11T на сепаратор дизельного топлива Parker Racor 110AT Parker Hannifin

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтроэлемент Parker Racor R11T на сепаратор дизельного топлива Parker Racor 110AT Parker Hannifin- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
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    Фильтроэлемент Parker Racor R11T на сепаратор дизельного топлива Parker Racor 110AT Parker Hannifin

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    Цена
    от 2175,24
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4025
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4830
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4830c НДС
    • ООО "МАНКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1812,69
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2175,24
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2175,24c НДС

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