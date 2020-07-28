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    Главная / Торговый портал / Изделия хозяйственного назначения деревянные / Зубочистки Aviora бамбук 65ММ 1000ШТ Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Зубочистки Aviora бамбук 65ММ 1000ШТ Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Зубочистки Aviora бамбук 65ММ 1000ШТ Китай- Изделия хозяйственного назначения деревянные
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    Зубочистки Aviora бамбук 65ММ 1000ШТ Китай

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    Цена
    от 116,28
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      96,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      116,28
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий
      Характеристики
      Торговая марка: Aviora Материал: бамбук Количество в упаковке: 1000 шт. Длина:65 мм Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      116,28c НДС

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