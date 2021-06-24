Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 650х290ММ из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22ММ 46, 67, 100ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 650х290ММ из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22ММ 46, 67, 100ШТ- Тара деревянная прочая и ее части