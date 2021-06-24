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    Главная / Торговый портал / Тара деревянная прочая и ее части / Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 650х290ММ из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22ММ 46, 67, 100ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 650х290ММ из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22ММ 46, 67, 100ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 650х290ММ из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22ММ 46, 67, 100ШТ- Тара деревянная прочая и ее части
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    Тара специальная для ртутьсодержащих ламп металлическая 650х290ММ из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22ММ 46, 67, 100ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5150
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СА ЭКОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4291,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5150
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5150c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Тара стальная специальная для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ртутьсодержащих отходов Габариты: 0,65х0,29м, вес 3,5 кг, минимальное количество ламп в контейнере из расчёта ламп ЛБ-20, диаметром 38, 32, 22 мм 46,67, 100 шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Воронежская область, Свердловская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Вологодская область, Волгоградская область, Томская область, Республика Коми, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан), Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Самарская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область
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      Не указана

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