Тройник Т I 426x14-К48-159x8-К48-20-7.5(11.25)-0.66 ТУ 1469-017-38948552-2015

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т I 426x14-К48-159x8-К48-20-7.5(11.25)-0.66 ТУ 1469-017-38948552-2015- Фитинги для труб стальные, кроме литых