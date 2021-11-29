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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Дифференциал межосевой КАМАЗ 53205-2506010
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дифференциал межосевой КАМАЗ 53205-2506010

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дифференциал межосевой КАМАЗ 53205-2506010- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Дифференциал межосевой КАМАЗ 53205-2506010

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    Цена
    от 19375,86
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    • Индивидуальный предприниматель БУЗДОВ АХМЕД МУАЕДОВИЧ
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      Ставка НДС, %
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      55780,3
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      55780,3c НДС
    • ООО "ТЕХСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
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      Цена с НДС, руб.
      42365,52
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      42365,52c НДС
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      35750,4c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      31206,01
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Ширина 0,25 м, высота 0,332 м, длина 0,443 м, вес 33 кг
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      31206,01c НДС
    • ООО "РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22686
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27223,2
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27223,2c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС АВТО"
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      Цена без НДС, руб.
      19726
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23671,2
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21720
      Спецификация
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      Характеристики
      53205-2506010
      Минимальная партия
      1
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      21720c НДС
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20000
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
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    • ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ КАМАЗ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19375,86
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      дифференциал межосевой промежуточного ведущего моста в сборе (серый чугун) а/м КАМАЗ
      Минимальная партия
      0
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      19375,86c НДС

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