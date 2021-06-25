Опрыскиватель ранцевый Cicle Жук ОГ-112 КВТ М3/Ч пластмасса 12Л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опрыскиватель ранцевый Cicle Жук ОГ-112 КВТ М3/Ч пластмасса 12Л- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве