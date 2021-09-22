Кресло для руководителя Nowy Styl Atlant extra Tilt EX1 натуральная кожа черный 111х97х73СМ механизм TILT с деревянными накладками и подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Nowy Styl Atlant extra Tilt EX1 натуральная кожа черный 111х97х73СМ механизм TILT с деревянными накладками и подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли