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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями / Теплоизоляция трубная Скорлупа ППС25-Т-Б-1000х89/40 89х40ММ 1М пенополистирол
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Теплоизоляция трубная Скорлупа ППС25-Т-Б-1000х89/40 89х40ММ 1М пенополистирол

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Теплоизоляция трубная Скорлупа ППС25-Т-Б-1000х89/40 89х40ММ 1М пенополистирол- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
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    Теплоизоляция трубная Скорлупа ППС25-Т-Б-1000х89/40 89х40ММ 1М пенополистирол

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    Цена
    от 315,01
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      262,50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      315,01
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      ППС25-Т-Б-1000 89/40
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      315,01c НДС

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