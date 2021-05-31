Установка пожаротушения газового автоматическая АУГПТ Модуль комплект К5-2МП (150-100-12) Эм-ЭПМ на раме с коллектором -1ШТ, двуокись углерода СО2 с зарядкой -360КГ, коллектор К5-2МП -1ШТ, пневмопуск (F202)-5/650 МЭЗ-518.16.000 -1ШТ, сигнализатор давления универсальный СДУ-М -1ШТ, устройство для взведения F0150003 ДЭЗ-00.500 -1ШТ тара-ящик МП для районов Крайнего Севера -6ШТ ТУ 4854-011-49327238-09

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка пожаротушения газового автоматическая АУГПТ Модуль комплект К5-2МП (150-100-12) Эм-ЭПМ на раме с коллектором -1ШТ, двуокись углерода СО2 с зарядкой -360КГ, коллектор К5-2МП -1ШТ, пневмопуск (F202)-5/650 МЭЗ-518.16.000 -1ШТ, сигнализатор давления универсальный СДУ-М -1ШТ, устройство для взведения F0150003 ДЭЗ-00.500 -1ШТ тара-ящик МП для районов Крайнего Севера -6ШТ ТУ 4854-011-49327238-09- Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве