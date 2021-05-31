Установка пожаротушения Затвор аэрозольгазовый ЗАГхп-1,0 для экстренного газодинамического перекрытия заполненных взрывоопасной пылегазовоздушной смесью (ПГВС) технологических трубопроводов 3.3±0.3КГ (ОПК) ТУ 5140-061-07509505-2014 ФГУП «ФЦДТ «Союз»
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения автоматическая газового пожаротушения УАГПТ МГП-16-100 (СО2) 72КГ с защитным колпаком-1ШТ; МГП-16-100П (СО2) 72КГ с защитным колпаком-2ШТ; МГП-16-100ПК (СО2) 72КГ с защитным колпаком-1ШТ; Стойка А-СТ-4Т (с РВД и коллектором) для МГП-16-100-1ШТ; Сигнализатор давления СДУ-М универсальный (IP33) с ниппелем и прокладкой -1ШТ ТУ 4854-001-33075088-96
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения ранцевая «Ангара» 6.6КГ (воздуходувка-опрыскиватель) Патент №133744
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 89600₽
Установка пожаротушения стационарная УКТП «Пурга-5» 610x365x310ММ с узлом вращения
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 72500₽
Установка пожаротушения компрессионной пены НАТИСК
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 650000₽
Установка пожаротушения ранцевая «Ангара» 6.6КГ (воздуходувка-опрыскиватель) тип двигателя- 2х тактный, рабочий объём-25см3, скорость воздушного потока 90м/с, производительность-731 м3/час, емкость 18 литров, расход воды на полном газе 1,8 л/мин.,
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 46200₽
Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления МУПТВ-60-Г-ГВ
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 99840₽
Установка пожаротушения устройство самотушения проливов горящих и легковоспламеняющихся жидкостей УСП для локализации горения АО "ТЕНЗОР" Россия
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения автономные твердотопливные УПАТ для подавления пожаров классов А и В (ОПК) ГОСТ Р 53291-2009; ФГУП «ФЦДТ «Союз»
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения Централизованная установка газового пожаротушения двуокисью углерода на базе изотермических резервуаров ЦУГПТ для тушения больших помещений без постоянного пребывания персонала АО "ТЕНЗОР" Россия
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления ТРВ ВД АО "ТЕНЗОР" Россия
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения Генератор ОП-517 Агат-2А-100 аэрозольного пожаротушения
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 83723,54₽