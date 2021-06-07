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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций из черных металлов / Металлорукав 32ММ 40кгс/см2 5М гайка ст20 с химическим покрытием с присоединительной армированной гайкой и угольником
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Металлорукав 32ММ 40кгс/см2 5М гайка ст20 с химическим покрытием с присоединительной армированной гайкой и угольником

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав 32ММ 40кгс/см2 5М гайка ст20 с химическим покрытием с присоединительной армированной гайкой и угольником- Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    29
    Металлорукав 32ММ 40кгс/см2 5М гайка ст20 с химическим покрытием с присоединительной армированной гайкой и угольником

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 50247,6
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СИБИРЬКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56834
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      68200,8
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      68200,8c НДС
    • ООО "ПРОМ ДЕТАЛЬСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52944
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      52944c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      41873
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      50247,6
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      16000
      Регионы поставки
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      50247,6c НДС
    • Индивидуальный предприниматель Максимов Петр Александрович
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      Цена без НДС, руб.
      56
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      56
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      56c НДС
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ЗАКИРОВ МАРАТ НАФИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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