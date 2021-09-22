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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для оператора Норден Груп MS-612/H тип 1 ткань/сетка черный 44х74х105СМ Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для оператора Норден Груп MS-612/H тип 1 ткань/сетка черный 44х74х105СМ Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для оператора Норден Груп MS-612/H тип 1 ткань/сетка черный 44х74х105СМ Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    27
    Кресло для оператора Норден Груп MS-612/H тип 1 ткань/сетка черный 44х74х105СМ Top Gun

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    Цена
    от 3492,06
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11312
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13574,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13574,4c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13560
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13560c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10237
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12284,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12284,4c НДС
    • ООО "ФЕЛИКС-САРАТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4425
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло состоит из: спинки, сиденья, механизма качания Топ-Ган, газ-лифта, пятилучья, 5-ти роликов и 2-х подлокотников. Спинка состоит из пластикового каркаса с опорой для спины и обивочного элемента. Облицовка - ткань-сетка. Пластиковый каркас спинки представляет собой раму эргономичной формы, внутри которой расположены симметрично справа и слева лепестки для эргономичной поддержки поясницы. Лепестки имеют каплевидную форму и продольную перфорацию. Толщина пластика 3мм. Спинка крепится к основанию сиденья 4-мя винтами. Сиденье состоит из основания, вкладыша пенополиуретанового и обивочного элемента. Основание изготовлено из гнуто-клееной 5-слойной фанеры толщиной 8,5 мм. На основании крепятся гайки мебельные для установки спинки, механизма качания и подлокотников. Вкладыш сиденья - пенополиуретановый, жесткость - 40, плотность – 20 кг/м3. Облицовка сиденья - ткань-сетка. Подлокотники пластиковые имеют заостренный угол впереди 84 градуса. В массе сечение подлокотников треугольное 40х40х56мм. Механизм качания Топ-Ган обеспечивает регулировку высоты сиденья, регулировку силы отклонения спинки под вес пользователя в режиме качания и фиксацию в вертикальном положении. Механизм качания крепится к основанию сиденья 4-мя винтами. Механизм качания соединяет шток газ-лифта с основанием сиденья кресла. Газ-лифт черный h=230 мм позволяет плавно регулировать высоту сиденья относительно пола, подпружинивает сиденье и демпфирует нагрузку на позвоночник в момент посадки. Пятилучье пластиковое D640 мм с тонкими лучами, с 5-тью роликами обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко поворачиваться и перемещаться по любому стандартному покрытию пола. Ролики с серым полиуретановым покрытием D60 мм имеют открытый пластиковый чехол. Подлокотники пластиковые крепятся к основанию сиденья с помощью 6-ти винтов и к каркасу спинки - 2-мя винтами. Материал каркаса спинки и подлокотников, роликов и ручек-винтов - полипропилен ГОСТ26996-86, цвет черный. Покрытие металлических деталей: термореактивная порошковая краска, цвет – черный. Размеры кресла: Высота 950-1050мм, ширина кресла 740мм, ширина спинки 460мм, глубина сидения 440мм.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      5310c НДС
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3575
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4290
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4290c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2910,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3492,06
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3492,06c НДС

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