Элемент фильтрующий Уромгаз ФЭГ-ГКВ-10-ФС150 ТУ 3683-038-54116265-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий Уромгаз ФЭГ-ГКВ-10-ФС150 ТУ 3683-038-54116265-2014- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок