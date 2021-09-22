Стол письменный для персонала прямой ПК-ССМ-СТ160х80/Д-В2-99 ЛДСП ЛДСП 1600х800х745ММ клен с заглушкой арт. пк-асс-згл60/у-в1-267 диаметром 60ММ на отверстие кабель-канала цвет бежевый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала прямой ПК-ССМ-СТ160х80/Д-В2-99 ЛДСП ЛДСП 1600х800х745ММ клен с заглушкой арт. пк-асс-згл60/у-в1-267 диаметром 60ММ на отверстие кабель-канала цвет бежевый- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений