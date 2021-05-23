Шкаф для одежды гардероб ПК-ССМ-Г217Х59-В1-99 592х374х2171ММ 1-дверный клен ЛДСП с замком пк-асс-кз2-в1-07 цвет серый и зеркалом Ницца на дверь пк-нц-зкд191х30-в1-0 размер 190.5х30х0.04СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб ПК-ССМ-Г217Х59-В1-99 592х374х2171ММ 1-дверный клен ЛДСП с замком пк-асс-кз2-в1-07 цвет серый и зеркалом Ницца на дверь пк-нц-зкд191х30-в1-0 размер 190.5х30х0.04СМ- Шкафы для одежды деревянные