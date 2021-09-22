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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для оператора Престиж gtpp Самба В-14 ткань черный 59х60х116СМ газлифт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для оператора Престиж gtpp Самба В-14 ткань черный 59х60х116СМ газлифт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для оператора Престиж gtpp Самба В-14 ткань черный 59х60х116СМ газлифт- Мебель для офисов и предприятий торговли
    15
    Кресло для оператора Престиж gtpp Самба В-14 ткань черный 59х60х116СМ газлифт

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    Цена
    от 1543,99
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    Поставщики
    • ООО ПК "КАМАЗНАК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12423,29
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12423,29
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12423,29c НДС
    • ООО "ДЕФО СТАВРОПОЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3868,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4565
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      "Самба", метал. хром. каркас с деревян. накладками на подлокотниках, обивка - экокожа
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4565c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3480
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3480c НДС
    • ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2542,73
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3051,28
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      8000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3051,28c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЯМАЛ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3036
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3036
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло оператора Престиж gtpp (САМБА) В-14, материал: ткань черный
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3036c НДС
    • ООО "ФИРМА "АЛЕКС И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      8000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "Газпром торг Махачкала"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2150
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2537
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Престиж Самба В-14
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Дагестан
      Подробнее
      2537c НДС
    • ООО ПТК "Евростиль"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2063,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2435
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2435c НДС
    • ООО "ФИРМА "КЛАСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Престиж с подлокотниками Самба ( черная ткань, крестовина пластик)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Смоленская область
      Подробнее
      2000c НДС
    • ООО "ВЕРСОНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1440,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Престиж с подлокотниками Самба ( черная ткань, крестовина пластик)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1700c НДС
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1308,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1543,99
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Престиж с подлокотниками Самба ( черная ткань, крестовина пластик)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1543,99c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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