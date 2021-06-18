Водонагреватель электрический накопительный Electrolux EWH 80 Royal H 80Л 1.0/ 2.0КВТ 220В

Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
Электропитание 220 В/50Гц Кол-во/ мощность нагревательных эл-ов 2 х 1000 Вт Мощность одного ТЭНа 1,0/ 2,0 КВт Класс пылевлагозащищенности IPX4 Емкость 80 л Время нагрева до 75?С 130 мин Размер 990x290x493 мм Вес 17,30 кг Вес в упаковке 20,00 кг Гарантия 7 лет Вес нетто, кг 17,3 Вес брутто, кг 20 Объём упаковки товара, м3 0,203920875 Длина упаковки товара, м 1,035 Ширина упаковки товара, м 0,355 Высота упаковки товара, м 0,555