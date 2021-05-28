Привод вертикального перемещения оси Z 1000VBF.77.000 для четырехкоординатного обрабатывающего центра с поворотным шпинделем

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Привод вертикального перемещения оси Z 1000VBF.77.000 для четырехкоординатного обрабатывающего центра с поворотным шпинделем- Части и принадлежности станков для обработки металлов