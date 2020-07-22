Припой оловянно-свинцовый Зубр 55422-100 проволока 0.1КГ Sn30/Pb70
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 1290₽
Лист свинцовый С1 5ММ ГОСТ 9559-89
Плиты и листы свинцовые
от 240₽
Припой оловянно-свинцовый с флюсом RA Asahi CF10 проволока 2ММ 00-00001196 Sn63/Pb37
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 10440₽
Проволока оловянная Sn88 3ММ ГОСТ 860-75
Проволока оловянная
Не указана
Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Пруток 7,0-10,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС-61 трубчатый 1.5ММ 0.05КГ 55450-050-15C
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе олова с другими металлами Сплав Розе Пруток 7,0-10ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе олова 1,5ММ
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 2899,26₽
Припой на основе олова с другими металлами П200А (ПОЦ 10) Пруток 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе олова с другими металлами ЦОП 1000Г
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 4130,54₽
Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Проволока 1,6-3ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе олова с другими металлами ПОСВи Пруток 7,0-10ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана