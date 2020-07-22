Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Пруток 0,5-1,5ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 9480000 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 0,7 Пруток 7,0-10,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Пруток цинковый ЦО 10ММ ГОСТ 3640-94 Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые от 720 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый Зубр ПОС-61 пруток 8ММ 0.5КГ Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 2304 ₽ В корзину

Лист свинцовый С1 3ММ 500х1000ММ ГОСТ 3778-98 Плиты и листы свинцовые от 320000 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Чушка 420х210ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОИн 52 Лента 0,4-1ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСВи Проволока 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Пруток цинковый ЦО 40ММ ГОСТ 3640-94 Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые от 720 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОВи 0,5 Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину