Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Пруток 0,5-1,5ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 9480000₽
Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 0,7 Пруток 7,0-10,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Пруток цинковый ЦО 10ММ ГОСТ 3640-94
Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые
от 720₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый Зубр ПОС-61 пруток 8ММ 0.5КГ
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 2304₽
Лист свинцовый С1 3ММ 500х1000ММ ГОСТ 3778-98
Плиты и листы свинцовые
от 320000₽
Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Чушка 420х210ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе олова с другими металлами ПОИн 52 Лента 0,4-1ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе олова с другими металлами ПОСВи Проволока 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Пруток цинковый ЦО 40ММ ГОСТ 3640-94
Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые
от 720₽
Припой на основе олова с другими металлами ПОВи 0,5 Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 0,7 Пруток 1,6-3,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана