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    Главная / Торговый портал / Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые / Пруток цинковый ЦО 20ММ ГОСТ 3640-94
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток цинковый ЦО 20ММ ГОСТ 3640-94

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток цинковый ЦО 20ММ ГОСТ 3640-94- Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга цинковые
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    Пруток цинковый ЦО 20ММ ГОСТ 3640-94

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 720
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦОПТТОРГ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3120
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3120c НДС
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2100
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      2100c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      899
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1078,8
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1078,8c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      720c НДС

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