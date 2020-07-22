Припой на основе олова с другими металлами мягкий Chemet 492 трубка 1.5ММ 1КГ +230ГРАД ЦЕЛЬС с флюсом А-19-2.5% на катушке А4927414 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 5868 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСВи Лента 0,4-1ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Пруток 1,6-3,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСВи Пруток 7,0-10ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 60/40 Пруток 7,0-10ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСК 50-18 Проволока 0,5-1,5ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 2ММ Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые от 936 ₽ В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Проволока 0,5-1,5ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый Зубр ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ 55450-100-15 Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 50 Пруток 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Пруток 7,0-10ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину