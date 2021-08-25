Отвод ОГ I 10°-530x8-К52-5.4(10)-0.99-5DN-900/900 ТУ 1469-018-01395041-2015 Пк-40 ТУ 1469-002-01395041-2012 ЗАО "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ I 10°-530x8-К52-5.4(10)-0.99-5DN-900/900 ТУ 1469-018-01395041-2015 Пк-40 ТУ 1469-002-01395041-2012 ЗАО "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"- Фитинги для труб стальные, кроме литых