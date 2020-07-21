Цена без НДС, руб.
3355,83
Спецификация
Производство обуви
Характеристики
• Верх комбинированный: гидрофобная кожа (1.2 – 1.4) + кордура (высокопрочная ткань из нейлоновой нити 1680D.)• Подкладка: нетканая устойчивая к истиранию и быстро сохнущая повышенной плотности (150г/м.кв.).• Подошва: резина повышенной износостойкости.• Метод крепления подошвы: клеевой.• Размеры: 40-46.• Подносок и задник: усиленный из термопластического материала• Носочная часть укреплена кожей с высокопрочным ПУ покрытием "МАТРИКС".• Полуглухой клапан. Мягкий кант.• Цвет: черный.Вес: 545 гр.