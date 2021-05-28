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    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности станков для обработки металлов / Винт-гайка качения оси Y фрезеро-расточного станка 50х10ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Винт-гайка качения оси Y фрезеро-расточного станка 50х10ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Винт-гайка качения оси Y фрезеро-расточного станка 50х10ММ- Части и принадлежности станков для обработки металлов
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    Винт-гайка качения оси Y фрезеро-расточного станка 50х10ММ

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    Цена
    от 157440
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКБ "СТАНКОСТРОЕНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      220000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      264000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      264000c НДС
    • ООО "НПК "АТОМАЙЗЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      131200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      157440
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      157440c НДС
    • ООО "СТАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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