Станок точильный шлифовальный 3СВ-20 200х16ММ 3000об/мин КомТех-Плюс
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 98400₽
Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС 16Ф3 50ГЦ 380В 35КГ 28.41.21-001-60761567-2016 ООО "АГФЗ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок гибочно-правильный МГПС-100 1000 (100) КН (ТС) (двоякой) кривизны - 40 (30)ММ 3200ММ АО "ЦТСС" Россия
Машины гибочные металлообрабатывающие
Не указана
Станок сверлильный магнитный Element 75 1.8КВТ 70-500ОБ/МИН 75ММ 545х230х460ММ 23.5КГ Rotabroach
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 95000₽
Вал 3-ей оси в сборе 1М95.20.300СБ ООО "ПЗСО"
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 38760₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 550 мм; Диаметр обработки над суппортом - 340 мм РМЦ - 3000 мм СА600С 3000 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Пуансон для листогибочных прессов (станков) прямоугольник B-станция Thick Turret Ultra 5х25ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 8106,41₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 3000 мм СА750С30Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок Витязь-55Р
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-30
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 17310₽
Центр специальный вертикально-фрезерный обрабатывающий КТС 4000 ОАО "КЭМЗ" Россия
Центры металлообрабатывающие
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 1000 мм СА1250С10Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана