Отвод 1ГО 5°-530x8-К52 ГОСТ 24950-81 ТУ 1381-012-05757848-2005 ПЭПк-М-Н ТУ 1394-015-05757848-2011 ТУ 24.20.13-006-22390022-2017

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод 1ГО 5°-530x8-К52 ГОСТ 24950-81 ТУ 1381-012-05757848-2005 ПЭПк-М-Н ТУ 1394-015-05757848-2011 ТУ 24.20.13-006-22390022-2017- Фитинги для труб стальные, кроме литых