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Характеристики

Код товара: 15934073 бензиновый Материал помпы латунь Мощность (кВт) 9,56 Производительность, л/ч 1020 Мах рабочее давление, бар 248 Max давление воды, бар 248 Длина шланга, м 7,5 Вес, кг 81 Подогрев воды нет Возможность забора воды из бочки да Грязевая фреза в комплекте нет Габариты, мм 800х530640 Объем двигателя, см³ 389 Мощность (л.с.) 13 Электростартер нет Max температура воды на входе, °С 45 Емкость топливного бака, л 6.5 Расход топлива, кг/ч 3.9 Манометр есть Торговая марка: MERAN Модель:MG 240-17 100538803