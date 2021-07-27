Сумка с молнией №4 55х50х28 разноцветная ПП клетка СПП29670

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка с молнией №4 55х50х28 разноцветная ПП клетка СПП29670- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона