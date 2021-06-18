Цена без НДС, руб.
27103,56
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Световой поток - 2х290 lm, Влагозащита IP65, Мощность 2x 4 Вт LED, 2 Цветопередача CRI 90+, Управление яркостью TRIAC , Цветовая температура 3000 K, серый, WEVER
Регионы поставки
Новгородская область, Ставропольский край, Красноярский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ярославская область, Тверская область, Московская область, Краснодарский край, Белгородская область, Саратовская область, Самарская область, Тюменская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Новосибирская область, Нижегородская область