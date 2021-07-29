Шкаф для документов Феликс ПК-НС-ШК217х71ЦС 710х370х2170ММ венге ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 2-дверный со стеклом ООО Илкон
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Феликс ПК-НС-ШК217х71ЦС 710х370х2170ММ венге ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 2-дверный со стеклом ООО Илкон- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Верх двери стеклянные прозрачные 6 мм, низ двери ЛДСП 18 мм (кромка 2 мм). Каркас шкафа и полки ЛДСП толщиной 22 мм (кромка 2 мм), топ толщиной 28 мм (кромка 2 мм). Задняя стенка лдсп 10 мм. Размер 71*37*217 см, цвет венге