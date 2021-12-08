Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве / Опрыскиватель воздуходувка ранцевый бензиновый Stihl SR 420 2.6КВТ 13Л
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Опрыскиватель воздуходувка ранцевый бензиновый Stihl SR 420 2.6КВТ 13Л

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опрыскиватель воздуходувка ранцевый бензиновый Stihl SR 420 2.6КВТ 13Л- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    18
    Опрыскиватель воздуходувка ранцевый бензиновый Stihl SR 420 2.6КВТ 13Л

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 17100
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ИНБИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40216,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48260
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48260c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44268
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      44268c НДС
    • ООО "ТД СТРОЙ-КА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42900
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      42900c НДС
    • ООО "ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17100
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17100c НДС
    • ООО СТРОЙБАЗА "ТЕПЛЫЙ ДОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Опрыскиватель для садовых растений ручной Cicle Жук ОП-207 0.6Л/МИН пластмасса 5Л ООО Фирма "Цикл"
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 1320
    В корзину
    Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный Travena TR-16 16Л с телескопической штангой 59-96СМ, фильтром и 4 сменными насадками 926001217
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 4311,6
    В корзину
    Опрыскиватель помповый Жук Классик пластик 8Л
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 1650
    В корзину
    Опрыскиватель для цветов InGreen Оазис пластик 0.5Л голубой/прозрачный бутылка с насадкой тригер М7091
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 200
    В корзину
    Опрыскиватель распылитель жидкостей бензиновый Champion РS282 4КВТ 3.5Л/МИН 1440М3/Ч 16Л М А.Ч БАР СМ
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 16878
    В корзину
    Опрыскиватель ручной Lechuza Flower Shower серый 19969
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 4200
    В корзину
    Опрыскиватель бензиновый Patriot PT420 WF-12 1.3КВТ 3Л/МИН пластмасса 14Л 4М с двухтактным двигателем
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 13950
    В корзину
    Опрыскиватель аэрозольный бензиновый Echo МВ 580 КВТ 4.7Л/МИН М3/Ч 20Л М А.Ч БАР СМ
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 39970
    В корзину
    Опрыскиватель для ухода за растениями ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC пластмасса 16Л 4М Li-Ion 8А.Ч шланг 130СМ 755302510
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 5599,2
    В корзину
    Опрыскиватель для хозяйственных работ пневматический Инструм-Агро КВТ М3/Ч полипропилен 5Л М А.Ч БАР 40х18х18СМ 011481
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 1440
    В корзину
    Опрыскиватель для хозяйственных работ пневматический Жук Оптима КВТ М3/Ч пластик 2Л М А.Ч БАР 20.7х13.5х34.3СМ ОП-230 ООО ФИРМА «ЦИКЛ»
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 840
    В корзину
    Опрыскиватель наплечный помповый Kwazar Orion Super КВТ М3/Ч полипропилен 6Л М А.Ч 3.5БАР 23х23х65СМ красный
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 4527
    В корзину
    Позвонить