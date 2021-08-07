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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки / Бахилы хлопчатобумажная ткань ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бахилы хлопчатобумажная ткань ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бахилы хлопчатобумажная ткань ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ Россия- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
    13
    Бахилы хлопчатобумажная ткань ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ Россия

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    Цена
    от 150
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      бахилы из хлопчатобумажной ткани
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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