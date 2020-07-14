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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями / Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 32х9ММ 2М вспененный полиэтилен ООО Ролс Изомаркет
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 32х9ММ 2М вспененный полиэтилен ООО Ролс Изомаркет

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 32х9ММ 2М вспененный полиэтилен ООО Ролс Изомаркет- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
    30
    Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 32х9ММ 2М вспененный полиэтилен ООО Ролс Изомаркет

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    Цена
    от 84
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    Поставщики
    • ООО "АСТ"
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      Цена без НДС, руб.
      399,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      479,4
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      479,4c НДС
    • ООО "УРАЛРЕСУРСЫ"
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      Цена без НДС, руб.
      85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      102
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Теплоизоляция трубная Супер 32*9мм 2 м Энергофлекс. Производитель ООО"Ролс Изомаркет"
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      102c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      84c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      27
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      27c НДС

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