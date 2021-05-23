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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф для одежды гардероб Феликс Система М ПК-ССМ-ГГ215Х80 800х600х2150ММ 2-дверный венге ЛДСП 18ММ/28ММ ООО Илкон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для одежды гардероб Феликс Система М ПК-ССМ-ГГ215Х80 800х600х2150ММ 2-дверный венге ЛДСП 18ММ/28ММ ООО Илкон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб Феликс Система М ПК-ССМ-ГГ215Х80 800х600х2150ММ 2-дверный венге ЛДСП 18ММ/28ММ ООО Илкон- Шкафы для одежды деревянные
    8
    Шкаф для одежды гардероб Феликс Система М ПК-ССМ-ГГ215Х80 800х600х2150ММ 2-дверный венге ЛДСП 18ММ/28ММ ООО Илкон

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    Цена
    от 5851,5
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ФЕЛИКС-САМАРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8550
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Гардероб глубокий с распашными дверками. Материал ЛДСП. Фасады и боковины толщиной 18 мм, топ толщиной 28 мм, полка для головного убора толщиной 22 мм, штанга для плечиков хром труба диаметром 28 мм, задняя стенка ХДФ цвет Венге покрытие двухсторонее Размер 80х60х215 см, цвет Венге
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8550c НДС
    • ООО "МТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8544
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8544c НДС
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4876,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5851,5
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5851,5c НДС

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