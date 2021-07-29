Шкаф для документов полуоткрытый Феликс Система-М ПК-ССМ-СЖ215Х80Д2 800х400х2150ММ венге ДСП 18ММ/28ММ 2-дверный высокий комбинированный ООО Илкон
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полуоткрытый Феликс Система-М ПК-ССМ-СЖ215Х80Д2 800х400х2150ММ венге ДСП 18ММ/28ММ 2-дверный высокий комбинированный ООО Илкон- Шкафы офисные деревянные
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Характеристики
Шкаф для документов с полками, полуоткрытый. Фасады и боковины из ЛДСП толщиной 18 мм, топ толщиной 28 мм, полки толщиной 22 мм. Задняя стенка цвет Венге двухсторонняя. Размер 80х40х215 см, цвет Венге.