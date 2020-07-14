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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Влагомаслоотделитель МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ 11353600810
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Влагомаслоотделитель МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ 11353600810

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Влагомаслоотделитель МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ 11353600810- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Влагомаслоотделитель МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ 11353600810

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    Поставщики
    • ООО "ПСФ "СЕВЕРТЕХ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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