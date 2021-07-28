Драм-картридж Xerox 013R00589 оригинальный для Xerox WorkCentre M118, M118i, 123, 128, 133 60000 черный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Драм-картридж Xerox 013R00589 оригинальный для Xerox WorkCentre M118, M118i, 123, 128, 133 60000 черный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства