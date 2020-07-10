Бумага для копировально-множительной техники Комус Color A4 80Г/М2 100ЛИСТ зеленая интенсив 619973

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Комус Color A4 80Г/М2 100ЛИСТ зеленая интенсив 619973- Бумага для аппаратов и приборов