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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Резак плазменный Сварог CS 101 кабель 6М IVT6957
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Резак плазменный Сварог CS 101 кабель 6М IVT6957

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Резак плазменный Сварог CS 101 кабель 6М IVT6957- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    41
    Резак плазменный Сварог CS 101 кабель 6М IVT6957

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    Цена
    от 14959
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    Поставщики
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44100
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44100c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23940
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23940c НДС
    • ООО "БАЗИС-Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20000c НДС
    • ООО "ТД "ДОКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12465,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14959
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14959c НДС

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