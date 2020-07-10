Туфли с закрытой пяткой женские демисезонные Туф009 размер 36-41 белые кожаные ПВХ ГОСТ 26167-2005

Характеристики

Верх - кожаный. Союзка выполнена с перфорацией для вентиляции ноги. Пятка усилена спилком. Подошва - в форме танкетки, из облегченного ПВХ. Способ крепления - клеевой. Предназначены для регулярной эксплуатации работниками различных отраслей, не занятых в производственном процессе. Может быть рекомендована для работников предприятий легкой промышленности, медицины, сферы обслуживания. Цвет - белый. ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.улучшает фиксацию ботинка на ноге. На берцах - добавлены световозвращающие элементы. Пяточная часть усилена слоем термопласта. Подносок - металлический, ударной прочностью 200 Дж. Изолон внутри берец позволяет ему оставаться упругим продолжительное время. Глухой клапан сделан из юфти. Подкладка в ботинках - 3D СЕТКА (МЕШ) - 100% полиэстер. Такая подкладка обеспечивает высокую воздухопроницаемость и быструю высыхаемость. Обладает высокой проницаемостью (дышащий), имеет высокую степень устойчивости к истиранию, антибактериальные свойства. Стелька анатомическая вкладная двухслойная – формованная из ЭВА , дублированная нетканным материалом, эфективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы. Подошва - двухцветная, двухслойный маслобензостойкий полиуретан (ПУ/ТПУ): внутренний ПУ слой более мягкий, чем внешний, обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, придает обуви легкость, повышенные теплозашитные свойства; внешний ТПУ слой - более плотный, износостойкий, термостойкий и морозостойкий. Имеются внутренние антишоковые вставки. Способ крепления - литьевой, являющийся надежным видом крепления. Ботинки предназначены для защиты ног от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов, для работников различных отраслей промышленности. Обувь универсального применения. Цвет - черный. ГОСТ 12.4.137-84, 28507-90, ТР ТС 019/2011.