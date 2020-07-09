Блендер погружной Tefal Optitouch HB833132 600ВТ механическое управление 16 скоростей 0.5Л пластик белый 260х250х140ММ 1.18КГ Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 2392,95 ₽ В корзину

Миксер планетарный KitchenAid Artisan 4.8Л 300ВТ 220В 58/220ОБ/МИН кремовый 360х240х370ММ 5KSM175PSEAC Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 74280 ₽ В корзину

Штроборез Hitachi (Япония), CM5SB 1300ВТ 11000ОБ/МИН 125ММ кейс, 2.9 кг Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 143957 ₽ В корзину

Миксер ручной Robot Coupe MINI MP190 COMBI 9Л 270ВТ 220В 2000-12500ОБ/МИН 78х78х550ММ нож, насадка, венчик, штанга, настенный держатель, ключ для сборки/разборки ножа Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 47640 ₽ В корзину

Штроборез А-745 электрический Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 6350 ₽ В корзину

Штроборез DC SE-20 VC 20U 7500ОБ/МИН 343х207х203ММ 40ММ 46ММ 4диска SPX 3596874 Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 170080,8 ₽ В корзину

Блендер Bork Industrial B800 2000ВТ 1 скорость 2Л пластик/нержавеющая сталь 4.8КГ Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 27638,16 ₽ В корзину

Мельница гравитационная электрическая Molti Gravity Force для специй 62х41х199ММ Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 826,95 ₽ В корзину

Блендер Hurakan HKN-HBH850 Pro 950ВТ 1.5Л пластик 290х260х460ММ 6.82КГ Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 39500 ₽ В корзину

Блендер Bork B501 1000ВТ 1.5Л металл/Eastman Tritan стальной Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки от 15000 ₽ В корзину

Сепаратор для молока бытовой электрический «Ротор» СП для бытового использования в домашних условиях 220±22 В, 100 Вт, 5.5ЛИТР, (ОПК) 5-ИЛКЮ.061261.001ТУ-94 АО АПЗ "Ротор" Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину