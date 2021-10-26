Набор для участника мероприятий S-01 футболка с логотипом по дизайну заказчика, двойная прострочка, V-образный вырез, со смарт-браслетом, в чехле на молнии с логотипом. Размер L 10ШТ, M 5ШТ, XL 5ШТ ООО "СТИЛ-М" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор для участника мероприятий S-01 футболка с логотипом по дизайну заказчика, двойная прострочка, V-образный вырез, со смарт-браслетом, в чехле на молнии с логотипом. Размер L 10ШТ, M 5ШТ, XL 5ШТ ООО "СТИЛ-М" Россия- Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви