Набор для чистки обуви крем для обуви 2ШТ, суконка, губка, щетка 2ШТ, лопатка для обуви искутвенная кожа 18.5х11.9х6СМ 51240
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
Не указана
Набор для чистки обуви 1. Компактный футляр на молнии.
2. Крем для обуви (бесцветный) 2 шт.
3. Щетка для обуви 2 шт.
4. Губка для полировки
5. Бархотка
6. Складная ложка для обуви/щетка для одежды 13х15х4.6СМ 00-00017576
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
Не указана
Набор для чистки обуви Уют 2 щетки, крем(черный), лопатка (3.5х8.5СМ), салфетка (23.5х10СМ) дерево/металл/пластик серебристый 9.5х5.7СМ
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
Не указана
Набор путешественника чехол, жилет из ветрозащитного непромокаемого материала. Два наружных кармана на молнии, два внутренних кармана полиамид, утеплитель 80% пух, 20% перо IP/00
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 11000₽
Набор с индивидуальным дизайном логотипа для участника конференций Stil сумка (вместительное основное отделение/ наружный карман на молнии/с ручками)/ беспроводная оптическая мышь (самоподзаряжающаяся/ разноцветная подсветка)/ ручка шариковая Lux ST-321/L ООО "СТИЛ-М" Россия
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 8950₽
Губка для обуви Salamander бесцветный 554414 Китай
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 183,54₽
Губка для обуви Salamander W PS2102-03 бесцветный 1041043 Турция
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 56,94₽
Набор зубной гигиены зубная паста в тубе 4Г + зубная щетка 18СМ в картонной упаковке 170х30х15ММ ООО "Ланвар Мезо" Россия
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 16₽
Набор дорожный il Marsala органайзер и дорожный чехол с фирменной символикой натуральная кожа 20.5х12x1.7СМ, 290Г, кашированный лайнер 4+0, переплетный картон, вырубка, склейка
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 4720₽
Набор с индивидуальным дизайном логотипа для холодной погоды теплый складной двусторонний водоотталкивающий плед 130х140СМ/ термостакан с двойными стенками/ чехол на завязках IP/10 IPV GMBH Германия
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 6900₽
Набор Back on Track 1. Спортивная сумка 46х29х24.5СМ; 2. Бутылка для воды 470МЛ с нанесением логотипа в соответствии с книгой фирменного стиля
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 6903₽
Набор Relax 1. Футболка с длинным рукавом белая 100% хлопок; 2. Термобутылка для воды 570МЛ; 3. Светодиодный клип для обуви; 4. Спортивный рюкзак 42х30х13СМ с нанесением логотипа в соответствии с книгой фирменного стиля
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
от 5967₽