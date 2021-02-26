Ковш 100ММ сосна ГОСТ 32670-2014 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка угловая хвоя 400х400х125ММ ФКУ ЛИУ-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Тапочки одноразовые закрытый мыс Бизнес велюр
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 226,78₽
Зубочистки Лайма деревянные в индивидуальной бумажной упаковке 65ММ 1000ШТ 604771
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 96₽
Мочалка банная губка De Luxe поролон 419074-007
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка 2 рожка ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная Никa 9 112х34.5СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Тапочки одноразовые с логотипом 44
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 118,4₽
Сушилка Ника нержавеющая сталь
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1038,4₽
Рамка багетная №5 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления, слипа деревянного и подрамника. коричневая 1881
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
от 452,9₽
Доска гладильная Ника 38x120СМ регулируется по высоте, удобная форма стола, долговечная в эксплуатации UBS15015
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1482,21₽
Сушилка Vetta металлическая
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1063,65₽