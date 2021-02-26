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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Черенок для щетки дерево 120СМ 450739
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для щетки дерево 120СМ 450739

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки дерево 120СМ 450739- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Черенок для щетки дерево 120СМ 450739

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    Цена
    от 60
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    Единица измерения:
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      Спецификация
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      67
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      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Подробные характеристики Материал инвентаря: дерево Длина ручки: 120 см Телескопическая: Нет Тип крепления: еврорезьба Соответствует ХАССП: Нет Цвет инвентаря: натуральный Страна происхождения: Россия
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      0
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      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Подробные характеристики Материал инвентаря: дерево Длина ручки: 120 см Телескопическая: Нет Тип крепления: еврорезьба Соответствует ХАССП: Нет Цвет инвентаря: натуральный Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
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      60
      Спецификация
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      Характеристики
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      Регионы поставки
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