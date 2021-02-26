Черенок для щетки дерево 120СМ 450739

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки дерево 120СМ 450739- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки