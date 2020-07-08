Трактор гусеничный АГРОМАШ ТГ150 для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, а также в промышленном секторе экономики 130ЛС ООО "АМХ" Россия

Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 60ТК122Д в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве); показывает высокую эффективность на коммунальных работах, с погрузочно-разгрузочными механизмами, а также при эксплуатации предприятиями, обеспечивающими содержание и сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих к ним территорий 0.9 60ЛС Д130Т воздушного охлаждения, четырехтактный трехцилиндровый дизель погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование, заднее навесное устройство по ГОСТ 10677 - шарнирно-рычажное трехточечное ООО "АМХ" Россия

Тракторы для сельского хозяйства прочие

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