Набор реагентов Biomerieux VIDAS FT3 для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови 60 определений 30402

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Biomerieux VIDAS FT3 для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови 60 определений 30402- Реагенты диагностические