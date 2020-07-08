Сумка Hama Carbon Style 60L 10.5х7х4СМ зеленый полиэстер для DSLR камер

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка Hama Carbon Style 60L 10.5х7х4СМ зеленый полиэстер для DSLR камер- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона