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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок / Шланг рукав для подачи воздуха от компрессора 32ММ 20М SBR/NBR красный/черный 12...48БАР -35...+80ГРАД ЦЕЛЬС
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шланг рукав для подачи воздуха от компрессора 32ММ 20М SBR/NBR красный/черный 12...48БАР -35...+80ГРАД ЦЕЛЬС

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шланг рукав для подачи воздуха от компрессора 32ММ 20М SBR/NBR красный/черный 12...48БАР -35...+80ГРАД ЦЕЛЬС- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
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    Шланг рукав для подачи воздуха от компрессора 32ММ 20М SBR/NBR красный/черный 12...48БАР -35...+80ГРАД ЦЕЛЬС

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    Цена
    от 12620
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РИАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10516,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12620
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Тип оборудования Рукав Единица измерения бухта Внутренний диаметр рукава мм 32 Наружный диаметр рукава мм 48 Толщина стенки рукава мм 7 Давление разрыва бар 48 Макс. рабочее давление бар 12 Длина метров 20 Температура окр. среды –35°С +80°С Материал Полимерный материал SBR/NBR Цвет красный/чёрный Электрическое сопротивление <1 МОм Износостойкость макс. 60 мм3 Внутренний слой гладкостенный NR/BR Наружный слой гладкостенный, с текстильной оплёткой SBR/NBR
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      12620c НДС

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