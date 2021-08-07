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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок / Фильтр воздушный защитный ВМЗ®ФВ-120/240 металл 0.5-7БАР 300-600Л/МИН -15...+60ГРАД ЦЕЛЬС с картриджем, регулятором давления, манометром
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр воздушный защитный ВМЗ®ФВ-120/240 металл 0.5-7БАР 300-600Л/МИН -15...+60ГРАД ЦЕЛЬС с картриджем, регулятором давления, манометром

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр воздушный защитный ВМЗ®ФВ-120/240 металл 0.5-7БАР 300-600Л/МИН -15...+60ГРАД ЦЕЛЬС с картриджем, регулятором давления, манометром- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    12
    Фильтр воздушный защитный ВМЗ®ФВ-120/240 металл 0.5-7БАР 300-600Л/МИН -15...+60ГРАД ЦЕЛЬС с картриджем, регулятором давления, манометром

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    Цена
    от 16129
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬФАТЕХНОЛОДЖИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13440,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16129
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Тип оборудования Защитное обмундирование Единица измерения шт Мин. рабочее давление бар 0,5 Макс. рабочее давление бар 7 Мин. расход воздуха л/мин 300 Макс. расход воздуха л/мин 600 Температура окр. среды -15 < +60 С Макс. длина шланга м 40 Уровень шума дбА 75 Материал металл Страна изготовления Россия Комплект поставки фильтр, картридж, регулятор давления, манометр
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16129c НДС
    • ООО "РИАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13440,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16129
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Тип оборудования Защитное обмундирование Единица измерения шт Мин. рабочее давление бар 0,5 Макс. рабочее давление бар 7 Мин. расход воздуха л/мин 300 Макс. расход воздуха л/мин 600 Температура окр. среды -15 < +60 С Макс. длина шланга м 40 Уровень шума дбА 75 Материал металл Страна изготовления Россия Комплект поставки фильтр, картридж, регулятор давления, манометр
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      16129c НДС

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