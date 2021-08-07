Вставка сменная круглая К6 для сопла СК10, СК20 Россия ООО "ОЦПН" Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 451,94 ₽ В корзину

Сопло абразивоструйное Вентури 8ММ карбид бора Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 6960 ₽ В корзину

Фильтр воздушный защитный ВМЗ®ФВ-120/240 металл 0.5-7БАР 300-600Л/МИН -15...+60ГРАД ЦЕЛЬС с картриджем, регулятором давления, манометром Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 16129 ₽ В корзину

Колесо рабочее левого вращения B-306 (CCW) для дробеметной турбины E3052 6-610633-G Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 180000 ₽ В корзину

Элемент очистки GO1068 к установке по литью цветных металлов под давлением Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 12803,33 ₽ В корзину

Элемент очистки mdfbh/hc60l к установке по литью цветных металлов под давлением Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 28612 ₽ В корзину

Элемент очистки 0060r025 к установке по литью цветных металлов под давлением Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 9874,67 ₽ В корзину

Элемент очистки 0060d020 к установке по литью цветных металлов под давлением Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 10166 ₽ В корзину

Распределитель 4WE 6 J6X к установке по литью цветных металлов под давлением Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 40480 ₽ В корзину

Распределитель DBDS10G16 к установке по литью цветных металлов под давлением Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 53636 ₽ В корзину

Распределитель 2FRM 10-3X к установке по литью цветных металлов под давлением Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок от 89148 ₽ В корзину